Внешний долг Чехии сократился в годовом исчислении почти на 2,5 млрд евро

Внешний долг Чешской Республики по состоянию на конец сентября 2018 года снизился до 4,37 трлн крон (около 175 млрд крон). По сравнению со вторым кварталом этот показатель снизился почти на 6 млрд, а в годовом исчислении – на 68 млрд, сообщает Чешский национальный банк.

В третьем квартале 2018 года обязательства государственного сектора сократились, напротив, задолженность банковского сектора выросла в результате увеличения объемов краткосрочных депозитов в иностранной валюте. Внешний долг Чешской Республики на данный момент равен 83 процентам валового внутреннего продукта.