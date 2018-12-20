Внешний долг Чехии сократился в годовом исчислении почти на 2,5 млрд евро

Тимур Кашапов
20-12-2018
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Внешний долг Чешской Республики по состоянию на конец сентября 2018 года снизился до 4,37 трлн крон (около 175 млрд крон). По сравнению со вторым кварталом этот показатель снизился почти на 6 млрд, а в годовом исчислении – на 68 млрд, сообщает Чешский национальный банк.

В третьем квартале 2018 года обязательства государственного сектора сократились, напротив, задолженность банковского сектора выросла в результате увеличения объемов краткосрочных депозитов в иностранной валюте. Внешний долг Чешской Республики на данный момент равен 83 процентам валового внутреннего продукта.

 
 
 
 
 
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