Внешнеторговое сальдо Чехии выросло до 18,4 млрд крон

Лорета Вашкова
06-08-2019
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Положительное сальдо торгового баланса в Чехии в июне в межгодовом сравнении увеличилось на 5 млрд крон (196 млн евро) и достигло 18,4 млрд крон (721,5 млн евро). На уровень профицита внешней торговли положительно повлияла, помимо прочего, торговля металлами, рафинированными нефтепродуктами и такими транспортными средствами как катера, локомотивы, самолеты и велосипеды.

Негативно на внешнеторговом балансе, наоборот, отразились продажи автомобилей и машинного оборудования. Таковы предварительные результаты анализа, обнародованные во вторник, 6 августа, Чешским статистическим управлением.

Объем импорта в июне в годовом сопоставлении сократился на 6,1% до 286,5 млрд крон (более 11 млрд евро), как и объем экспорта - на 4,2%, который в итоге составил 304,9 млрд крон (11,9 млрд евро).

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