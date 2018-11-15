Внеочередное общее собрание акционеров ČEZ состоится 30 ноября

Крупнейшая энергетическая компания Чешской Республики ČEZ объявила, что созывает внеочередное общее собрание акционеров на 30 ноября 2018 года. С соответствующим требованием к руководству компании обратились миноритарные акционеры. Это будет первое общее собрание ČEZ, созванное по инициативе миноритарного акционера.

На общем собрании акционеры обсудят, в частности, стратегию работы фирмы и опционную программу, благодаря которой менеджеры ČEZ могут приобретать акции компании. В обоих вопросах миноритарные акционеры предлагают внести изменения в устав организации. Об этом говорится в приглашении на мероприятие, которое было опубликовано на официальном сайте компании ČEZ.