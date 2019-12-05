Вложения в приобретение книг растут

В прошлом году чешские граждане в приобретение книг вложили 8,3 миллиарда крон (319,3 миллиона евро), что на 250 миллионов крон больше, чем в 2017 году. Всего в прошлом году в Чехии было также издано на 200 наименований больше, чем годом раньше – 15,5 тысяч книг. Одновременно в статистике Союза чешских книготорговцев и издателей зафиксировано закрытие 130 независимых книжных магазинов.