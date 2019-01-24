Влияние президента на внутриполитическую ситуацию в Чехии выросло, убеждены политологи

Президент ЧР Милош Земан после переизбрания в 2018 году усилил свое влияние на внутреннюю политику. Главе государства удалось добиться этого благодаря исходу выборов в Палату депутатов, нижнюю палату Парламента ЧР, которые состоялись в 2017 году. К такому мнению пришли политологи, опрошенные информагентством ČTK. Опрос был приурочен к годовщине переизбрания Земана на высший государственный пост.

По мнению экспертов, влияние Милоша Земана повысилось благодаря еще одному фактору – укреплению их политического альянса с премьер-министром Андреем Бабишем из-за сближения электората обоих политиков. Вместе с тем, политологи подчеркнули, что риторика президента за прошедший год в сравнении с первым его сроком не изменилась.