Архив передач

Власти Праги намерены регулировать стандарты рекламных вывесок в памятных местах

Лорета Вашкова
09-12-2019
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С некоторых улиц в пространстве исторического ядра Праги должна исчезнуть крикливая реклама. Власти чешской столицы одобрили новые правила, регулирующие стандарты рекламных вывесок в памятных местах с целью снизить так называемый визуальный смог.

Правила будут обязательны для всех домов, которые являются собственностью Праги, кроме аптек и филиалов почты. Руководство города намерено провести переговоры на данную тему также с частными домовладельцами и представителями государственных учреждений.

 
 
 
 
 
 
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