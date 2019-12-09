Власти Праги намерены регулировать стандарты рекламных вывесок в памятных местах

С некоторых улиц в пространстве исторического ядра Праги должна исчезнуть крикливая реклама. Власти чешской столицы одобрили новые правила, регулирующие стандарты рекламных вывесок в памятных местах с целью снизить так называемый визуальный смог.
Правила будут обязательны для всех домов, которые являются собственностью Праги, кроме аптек и филиалов почты. Руководство города намерено провести переговоры на данную тему также с частными домовладельцами и представителями государственных учреждений.
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