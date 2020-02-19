Власти КНР предупредили о негативных последствиях визита председателя чешского Сената на Тайвань

Согласно данным, которые публикует сайт Aktuálně.cz, посольство Китая направило Пражскому Граду письмо, в котором сообщают, что визит председателя Сената Чехии на Тайвань будет иметь негативные последствия для чешского бизнеса в КНР.

Посетить Тайвань планировал председатель Ярослав Кубера от партии гражданских демократов, скончавшийся 20 января 2020 г. Aktuálně.cz сообщает, что когда 14 января Кубера был приглашен в Пражский Град на обед с президентом Милошем Земаном, ему показали письмо, полученное от посольства Китая, с комментарием главы внешнеполитического отдела канцелярии президента, который также назвал планируемый визит «крайне неподходящим».

Новый председатель Сената, которым был избран Милош Выстрчил от партии гражданских демократов, сообщил, что еще не принял решение относительно визита на Тайвань, но собирается действовать «с учетом интересов Чешской Республики».