Власти КНР предупредили о негативных последствиях визита на Тайвань главы Верхней палаты ЧР

Согласно данным, которые публикует сайт Aktuálně.cz, посольство Китая направило Пражскому Граду письмо, в котором предупредило, что визит председателя Сената Чехии на Тайвань будет иметь негативные последствия для чешского бизнеса в КНР.

Посетить Тайвань планировал председатель Сената Ярослав Кубера, скончавшийся 20 января 2020 г. Aktuálně.cz сообщает, что 14 января в ходе обеда Куберы в Пражском Граде с президентом Милошем Земаном, спикеру было показано письмо, полученное из посольства Китая, с комментарием главы внешнеполитического отдела канцелярии президента, который также назвал планируемый визит «крайне неподходящим».

Новый председатель Сената, которым был избран Милош Выстрчил от партии гражданских демократов, сообщил, что еще не принял решение относительно визита на Тайвань, но собирается действовать «с учетом интересов Чешской Республики».