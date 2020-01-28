Власти Чехии ограничат экспорт и реэкспорт жизненно необходимых лекарств

В Чешской Республике обсуждается план по ограничению экспорта и реэкспорта жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщает, например, издание Deník N. Мера затронет исключительно аптечную систему. Препараты, которые пациенты получают в больницах и специализированных медицинских центрах ограничениями затронуты не будут. Министерство здравоохранение утверждает, что вывоз этих на доступность лекарств для населения не влияет.

Из Чехии чаще всего происходит утечка лекарств для тяжело больных, которые в чешских аптеках можно приобрести по более выгодной стоимости.