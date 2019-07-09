Власти Брно наложили запрет на купание в городском фонтане

Мэрия Брно в понедельник наложила запрет на купание в подсвеченном фонтане, расположенном перед зданием театра им. Яначека. За нарушение нового правила предполагается штраф до десяти тысяч крон (400 евро).
Отдельным пунктом стоит запрет на купание в фонтане домашних животных и передвижение по каменному пространству перед зданием театра на роликах и скейтбордах. Запрещено также использование там же пиротехнических средств.
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