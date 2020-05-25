Архив передач

Владельцы ресторанов и баров в результате карантинных ограничений потеряли половину оборота

Антон Каймаков
25-05-2020
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По результатам исследования банка «Чешская сберегательная касса» (Česká spořitelna), в межгодовом сравнении, владельцы чешских ресторанов и баров из-за карантинных мер потеряли половину своего оборота. Те фирмы, которые смогли сохранить обслуживание клиентов по принципу «с собой» или «доставка на дом» – потеряли около 19% оборота.

До начала эпидемии коронавируса каждый чешский житель ежегодно тратил в ресторанах и барах около 15 850 крон (около 587 евро). По статистике, траты чешские граждан в ресторанах и барах до эпидемии составляли около 6,5% от общего объема потребительских расходов. Если учесть также ночлег в отелях и пансионатах, то до 8,9%.

 
 
 
 
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