Владельцы цирков не согласны с ограничением количества зрителей на представлениях

В заявлении чешской инициативы «Цирки вместе», объединяющей владельцев чешских цирков-шапито, высказано несогласие с введенным правительством ограничением на количество зрителей, которые могут присутствовать во время представлений. Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса кабинет министров Чехии, в рамках постепенного ослабления карантинных правил, разрешил присутствие на цирковых представлениях не более 100 зрителей одновременно.

Владельцы цирков предлагают внедрить ограничение, зависимо от общего количества зрительских мест в шапито. Инициатива предлагает в период продолжающейся эпидемии, после открытия цирков, сократить общее количество мест на треть или половину, чтобы зрители сидели друг от друга через одно или два кресла.

Предложенное правительством ограничение не позволяет циркам возобновить свою работу, так как оно невыгодно. Предполагаемый доход от продажи билетов не покроет затрат на проведение представлений. По той же причине с 11 мая, хотя это и будет разрешено, не может открыться и большинство чешских театров. Из-за правительственных ограничений по количеству зрителей делает работу театров нерентабельной.