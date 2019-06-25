Визит президента в Высочину - критика демонстрантов

Участники демонстраций против премьера Андрея Бабиша протестуют против результата свободных выборов, в то время как демонстранты 1989 года требовали их проведения, заявил президент Милош Земан во время своего визита в Край Высочина. Глава государства, тем не менее, признал, что люди имеют на протестные акции право.

После завершения официальной части визита президент там же проведет несколько дней отпуска.