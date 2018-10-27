Визит президента Франции – переговоры о реформе ЕС

Антон Каймаков
27-10-2018
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Укрепление единства Евросоюза, его реформирование, а также углубление сотрудничества между двумя государствами, в частности в сфере научных исследований, стали темами для осуждений во время встреч президента Чехии Милоша Земана и премьера страны Андрея Бабиша с главой Франции. Эмманюэль Макрон приехал в Прагу в связи с празднованием 100-летия со дня основания Чехословакии.

На пресс-конференции, состоявшейся сразу после приезда в чешскую столицу, Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости разделения Европы на восточную и западную части, подчеркнул важность сотрудничества в оборонной сфере и обеспечения безопасности ЕС силами членских государств. Евросоюз, по словам Эмманюэля Макрона, не должен в вопросе безопасности своих граждан полагаться на помощь иных держав. В сфере обороны, напоминается в СМИ, мнение Чехии и Франции а также и Словакия близки, как и позиция по проблеме налогообложения интернет-гигантов.

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