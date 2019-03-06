Визит премьера Чехии в США

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш начал трехдневный официальный визит в Соединенные Штаты Америки. В четверг состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Последний раз чешский премьер был принят в Белом доме восемь лет назад.

Пред отлетом в США в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава чешского правительства положительно оценил состоявшиеся переговоры Дональда Трампа с верховным представителем КНДР Ким Чен Ыном. Он считает, что «переговоры с диктатором лучше, чем военный конфликт». По мнению премьера Андрея Бабиша, Соединенные Штаты должны воспользоваться своим влиянием, а также позицией постоянного члена Совета безопасности ООН, чтобы, в том числе, помочь добиться мира в Сирии.

Визит Андрея Бабиша в США начался со встречи с представителями американской торговой палаты. По словам Андрея Бабиша, ответившего после состоявшихся переговоров на вопросы СМИ, Торговая палата США негативно относится к заявленному введению новых таможенных сборов, касающихся продукции, поставляемой Европейским союзом в Америку. Для Чехии в этом отношении важны таможенные сборы на автомобили, так как данный сектор, являющийся флагманом чешской промышленности, в значительной степени зависит от экспорта. Этот вопрос, подчеркнул премьер Чехии Андрей Бабиш, также станет предметом беседы с Дональдом Трампом.