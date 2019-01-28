Визит главы МИД Чехии в Украину

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек находится с визитом в Украине. В программе поездки переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также встреча с заместителем премьера по вопросам евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе. Главу МИД Чехии примет также президент Петр Порошенко.

Сразу после утреннего прилета в Киев руководитель чешского внешнеполитического ведомства возложил цветы к памятнику чехословацким солдатам подразделения генерала Людвика Свободы и к мемориальной доске, посвященной «Чешской дружине», сформированной в 1914 году, ставшей в последствие основой для создания чехословацких легионов. Во вторник министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек посетит восточную часть Украины, включая Мариуполь.