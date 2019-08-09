Виноделы Южной Моравии начали продавать первый «бурчак» нового урожая

Виноделы Южной Моравии открыли продажи легкого винного напитка из вина нового урожая, который в Чехии называется «бурчак». Его стоимость не отличается от прошлогодней и составляет от 70 до 80 крон за литр (около трех евро).

Напиток, который иногда называют молодым вином, изготавливают в течение четырех-пяти дней. Интерес к нему потребителей в последние годы остается стабильно высоким.