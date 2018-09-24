Виноделы Чешской Республики завоевали на конкурсе в Вене 347 медалей

Виноделы Чехии и Моравии добились значительного успеха в конкурсе вин AWC Vienna, в котором принимало участие 1700 производителей из 39 стран со всего мира, прежде всего из соседних Германии, Словакии и Венгрии. Участники из Чешской Республики завоевали в общей сложности 347 медалей, на 27 больше, чем в 2017 г.

Помимо 63-х золотых и 284-х серебряных, вина из ЧР получили 107 наград за высокое качество. Самыми успешными конкурсантами из Чехии оказалась марка Víno Botur, получившая 5 золотых медалей, и винодельня Vinselekt Michlovský, завоевавшая 4 золотых и 16 серебряных медалей.