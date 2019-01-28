Вилла «Бертрамка», где жил Моцарт, объявлена памятником культуры

По решению правительства пражская вилла «Бертрамка» (Bertramka) была объявлена национальным памятником культуры. Ожидается, что новый статус исторического объекта позволит найти дополнительные финансовые средства для осуществления его реставрации.

Пражская вилла «Бертрамка» тесно связана с именем Вольфганга Амадея Моцарта. Во второй половине XVIII столетия дом был приобретен известной оперной певицей Жозефиной Душковой и ее мужем, композитором и педагогом Франтишеком Душеком. В число учеников последнего входили дети гениального автора опер «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». Моцарт часто гостил у Душковых. Как утверждают некоторые источники, опера «Дон Жуан» была закончена именно в стенах «Бертрамки».