Вифлеемский огонь будет путешествовать по Праге на трамвае

Вифлеемский огонь, который в минувшие выходные из Вены в Брно привезли чешские скауты, в ближайшую субботу до полудня скорым поездом прибудет в Прагу. В этот же день современный символ Рождества начнет свое путешествие по чешской столице на историческом трамвае. В воскресенье огонь, зажженный в месте рождения Христа, будет привезен в пражский собор святого Вита.

Традиция привозить в страну огонь, зажженный от лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, появилась в Австрии в 1986 году. Чешские скауты эту традицию переняли в 1989 году.