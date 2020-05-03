Вице-премьер: Правительство Чехии предпримет ответные шаги только после подтверждения информации о российской угрозе

Угрозы со стороны России в адрес пражских муниципальных политиков неприемлемы, однако правительство предпримет ответные шаги, включая высылку дипломатов, только после подтверждения информации со стороны спецслужб, сообщил в телеинтервью вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для снижения количества дипломатов. Необходимо исследовать факты, и делать выводы пока рано», – ответил Гавличек ни запрос сенатского Комитета по внешней политике, запросившего у правительства план по уменьшению числа российских дипломатов в Чехии. «Мы не должны поддаваться панике и на основе неких умозрительных данных высылать посла», – сообщил вице-премьер, комментируя публикацию в журнале Respekt, согласно которой в начале апреля в Чехию въехал российский агент, имеющий при себе яд рицин. При этом вице-премьер подчеркнул: «Никто не имеет права угрожать и нарушать наш суверенитет. Любой, кто это сделает, должен получить жесткий ответ».

Respekt утверждал, что риску подвергаются мэр Праги Зденек Гржиб, снявший доску с именем маршала Конева со Староместской ратуши и поддержавший переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, староста Праги-6 Ондржей Коларж, инициировавший демонтаж памятника Коневу, и староста района Ржепорые Павел Новотны, открывший мемориальную доску в память о власовцах. Все трое муниципальных политиков получили полицейскую охрану. Москва назвала публикацию «газетной уткой». На фоне обострения отношений министр иностранных дел Томаш Петршичек вызывал в МИД ЧР российского посла.

Председатель партии «пиратов» Иван Бартош охарактеризовал позицию кабинета как «неопределенную», а глава коммунистов Войтех Филип поставил под сомнение серьезность российской угрозы.