Вице-премьер обсудил с организаторами протестных демонстраций меры по укреплению независимости юстиции

Антон Каймаков
10-06-2019
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Возможные меры по усилению независимости чешской юстиции стали темой обсуждения при встрече вице-премьера и одновременно главы социал-демократов Яна Гамачека с представителями движения «Миллион мгновений для демократии», инициировавшего ряд демонстраций в чешских городах, во время которых выдвигались требования отставки премьера Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой. «Мы говорили о страховочных механизмах в сфере юстиции и о возможной подготовке поправки, которая бы воспрепятствовала беспричинному отзыву со своего поста верховного прокурора», – написал после встречи в Twitter вице-премьер.

Движение «Миллион мгновений» протестует против смены министра юстиции Яна Кнежинека на Марию Бенешову, которая осуществилась на следующий же день после того, как прокуратура заявила о подаче жалобы по делу «Гнездо аиста» в котором в качестве обвиняемого фигурирует действующий премьер Андрей Бабиш. Движение требует назначения абсолютно независимого министра.

Антон Каймаков
10-06-2019
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