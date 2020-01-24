Вице-премьер Kaрел Гавличек вступил в должность министра транспорта

Вице-премьер и нынешний министр промышленности и торговли Kaрел Гавличек 24 января, вступил в должность министра транспорта. Он сменил на посту Владимира Кремлика, в понедельник отозванного премьером из-за госзаказа на предоставление электронной системы оплаты автострадных виньеток.

«Гавличек будет возглавлять оба ведомства до конца мандата нынешнего парламента», — сообщил глава правительства и лидер правящего движения ANO Андрей Бабиш, от которого Гавличек был выдвинут на пост министра.

Отстраненный от должности министра В. Кремлик в пятницу сообщил журналистам, что «в связи с госзаказом он в настоящее время, возможно, пересмотрел бы некоторые обстоятельства», однако более конкретно этот вопрос не комментировал. Кремлик, тем не менее, по всей видимости, останется в данном министерстве в качестве "политического заместителя", о чем премьер информировал в четверг в интервью газете MF Dnes.