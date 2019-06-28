Вице-премьер: из-за отказа М.Земана снять с поста министра страна оказалась на грани конституционного кризиса

Вице-премьер и глава Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек в четверг заявил, что «страна из-за отказа Милоша Земана отозвать с поста министра культуры Aнтонина Станека (от партии социал-демократов) оказалась на грани конституционного кризиса».

Президент в конце мая не принял отставку главы Минкульта, аргументируя тем, что тот в возглавляемом им ведомстве «нашел серьезные экономические упущения, и не должен понести в связи с этим наказание». Гамачек обратился к премьеру Андрею Бабишу, чтобы глава правительства предложил президенту оставку министра.

Согласно статье Конституции ЧР, президент обязан удовлетворить такую просьбу премьера, однако основной закон не предусматривает срок исполнения обязательства. Социал-демократы в связи с этим взвешивают возможность подачи жалобу на президента в том случае, если он и делаа будет медлить с отзывом Aнтонина Станека. Однако жалобу на главу государства моет подать; только премьер, а А. Бабиш не видит для этого довода.