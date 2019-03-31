Вице-премьер и председатель Сената отвергают нападки Милоша Земана на государственных прокуроров

Лорета Вашкова
31-03-2019
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Вице-премьер и глава Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек, равно как и председатель Сената Чешской Републики Ярослав Кубера, отвергает нападки политиков на государственных прокуроров. Политики собщили об этом в дискуссионной программе Чешского телевидения в реакции на заявление президента Милоша Земана. По словам Гамачека, «возможный отзыв с поста министра юстиции Яна Кнежинека сейчас не обсуждается, также нет причин для снятия с должности высшего государственного прокурора Павла Земана».

Гамачек сообщил, что не может согласиться с такими нападками, так как следственные органы выполняют свою работу очень хорошо.

Президент Земан в четверг критически отозвался о главе прокуроров Оломоуца Иво Иштване, что было связано с недавней проверкой Антимонопольного управления Чехии, инициированной в связи с подозрением оказать влияние на исход тендера на поставку системы сбора дорожных пошлин.

Лорета Вашкова
31-03-2019
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