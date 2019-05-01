Вице-премьер Гамачек подчеркнул важность европейских выборов

Председатель партии социал-демократов и вице-премьер Ян Гамачек в ходе первомайской демонстрации подчеркнул важность предстоящих европейских выборов. Он призвал социал-демократов усилить предвыборную кампанию и больше общаться с избирателями.
В ходе разговора с журналистами он отметил, что многие современные политические партии, которые отвергают сотрудничество с Европейским Союзом, не могут предложить какую-либо достойную альтернативу.
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