Вице-премьер Гамачек подчеркнул важность европейских выборов

Ирина Ручкина
01-05-2019
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Председатель партии социал-демократов и вице-премьер Ян Гамачек в ходе первомайской демонстрации подчеркнул важность предстоящих европейских выборов. Он призвал социал-демократов усилить предвыборную кампанию и больше общаться с избирателями.

В ходе разговора с журналистами он отметил, что многие современные политические партии, которые отвергают сотрудничество с Европейским Союзом, не могут предложить какую-либо достойную альтернативу.

 
 
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