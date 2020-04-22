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Вице-премьер Чехии выступил за продление режима ЧП в стране

Тимур Кашапов
22-04-2020
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Вице-премьер и глава Центрального кризисного штаба Ян Гамачек настаивает на том, чтобы продлить чрезвычайное положение в Чешской Республике. В своем аккаунте в Facebook он заявил, что население выступает за отмену ЧП, не понимая, что это не приведет к отмене противоэпидемических мер или затуханию пандемии коронавируса.

Судя по высказываниям представителей правящей коалиции, кабинет министров больше не будет стремиться продлить чрезвычайное положение, которое действует в Чешской Республике с 12 марта по 30 апреля. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не видит причин для его продления.

 
 
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