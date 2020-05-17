Вице-премьер Чехии: Виновник утечки информации о русском агентe, имевшем при себе яд, должен быть наказан

Виновник утечки попавшей в публичное пространство информации о якобы имевшем место приезде в Прагу русского агента, имевшего при себе яд рицин, должен понести "показательное наказание". В воскресной программе «Чешского Телевидения» об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

По его мнению, это обстоятельство поставило под угрозу жизнь многих людей и усложнило работу чешских разведывательных служб. Из-за утечки секретной информации Информационная служба безопасности Чехии (BIS) уже ранее подала иск в суд. «Я надеюсь, что полиция выяснит, кто является виновником утечки», — заявил Ян Гамачек.

Ранее журнал Respekt сообщил, что в начале апреля в аэропорт Праги прибыл российский агент, имеющий при себе яд рицин, которого забрал автомобиль посольства РФ. По утверждению издания, под угрозой оказались мэр столицы З. Гржиб и старосты двух районов – О. Коларж и П. Новотны, вызвавшие гнев Москвы из-за демонтажа памятника и мемориальной доски маршалу Коневу и установки памятной доски в честь власовцев. Все трое муниципальных политиков находятся под охраной полиции.

Посольство России в Праге недавно обратилось в МИД Чехии с просьбой предоставить полицейскую охрану сотруднику своей дипмиссии. Дипломатическое представительство в своем заявлении в Facebook сообщило, что «из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы» и просит «предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника».

Как сообщил вице-премьер, российскому дипломату пока не была предоставлена такая охрана, однако полиция со своей стороны предложила сотрудничество в рамках решения вопроса.

"Высылка дипломата возможна лишь при наличии конкретных доказательств о преступных действиях, однако у полиции и разведки, по всей видимости, таких доказательств нет", — присовокупил Гамачек.