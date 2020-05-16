В.Филип в интервью «Красной звезде» призвал главу МИД Чехии к отставке. "Это подготовка к съезду коммунистов", реагировал министр

Председатель компартии Чехии и Моравии (KSČM) Войтех Филип в интервью ежедневнику «Красная звезда», предоставленном 15 мая, заявил об усилении в чешском обществе «фашистских тенденций»». По мнению лидера коммунистов, ответственность за это несет глава чешского МИД Томаш Петршичек, поэтому министр должен подать в отставку.

Глава чешской дипломатии, в свою очередь, указал в интервью порталу «Чешского Радио» iROZHLAS.cz, что В. Филип «таким образом готовится к грядущему съезду компартии и стремится импонировать в России».

«Заявление господина председателя соответствует тому, кому именно он предоставил свое интервью — это газета российских ВС. Я лично не зарегистрировал, чтобы он говорил в Чехии в таком духе, очевидно, что это — стремление общаться с русской общественностью и нравиться в России», - отмечает в реакции на критику В. Филипа Т. Петршичек.

«Кроме того, в нашем обществе в последние годы можно наблюдать очевидный рост фашистских тенденций, которые в ряде случаев остаются безнаказанными. A некоторые люди в Чехии преднамеренно поддерживают неонацизм и восхваляют бандеровцев и власовцев. Я считаю это международным позором и полным фиаско главы чешской дипломатии, который должен немедленно подать в отставку либо без промедления должен быть отозван со своей должности», цитирует «Чешское Радио» заявление Фипипа редактору «Красной звезды».

В данном интервью Филип одновременно критикует, что Чехия в ООН не поддержала проект резолюции РФ против героизации нацизма. По этой причине лидер коммунистов потребовал отставки министра иностранных дел уже в конце 2019 года. Т. Петршичек также не разделяет опасений Филипа по поводу «одобрения нацистской политики».

«Вскоре состоится съезд KSČM, так что я воспринимаю это как подготовку к съезду и стремление Филипа остаться на посту председателя. Попытки господина председателя отозвать меня с занимаемой должности оказались безуспешными уже в декабре, когда голосование о резолюции в ООН было актуальным. Сегодня, по моему мнению, это не тема, и с того времени Филип, видимо, не нашел ничего другого, к чему мог бы прибегнуть»,

- заключил глава МИД Чехии в интервью «Чешскому Радио» 16 мая.