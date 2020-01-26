Вьетнамские СМИ сообщают о чехе, госпитализированном в связи с коронавирусом из Китая

Вьетнамский новостной сайт VnExpress сообщил о размещении в больнице г. Дананг пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию из Китая. По сообщению вьетнамских СМИ, кроме семерых китайцев и трех вьетнамцев в списке фигурирует также один чех.

Информацию подтвердила пресс-секретарь МИД ЧР Зузана Штихова. Наличие инфекции у чеха не подтвердилось, но он находится в закрытом инфекционном отделении. Больной обратился в медучреждение из-за высокой температуры.

Новый тип вируса был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухане. По данным на воскресенье, из-за вируса погибло 56 человек, число зараженных превысило 2000 человек.

Напомним, что МИД ЧР в пятницу призвал граждан Чехии, чтобы они воздержались от поездок в восемь китайских городов, расположенных в провинции Хубэй.