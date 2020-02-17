Ветеринары обнаружили второй очаг птичьего гриппа в Чехии

Ветеринары выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в Слепотицах Пардубицкой области на птицеферме Moras Moravany. Это уже второй случай обнаружения штамма данного вируса в этом году. В первом случае были заражены шесть кур из двенадцати на небольшой ферме. Переносчиками смертельного для птиц штамма вируса H5N8 стали, видимо, живущие в дикой природе птицы.

Во втором случае речь идет о большом хозяйстве, число птиц в котором с преобладанием цыплят –бройлеров составляет почти 140000. Все поголовье птиц будет уничтожено. На расстоянии трех километров от нового очага находится еще одна птицеферма Moras, численность птичьего поголовья которой составляет 120000 единиц.

"В данном случае решение пока не принято, так как наличие вируса здесь не было подтверждено", - сообщили на брифинге в понедельник представители Государственного управления ветнадзора(SVS) и Министерства сельского хозяйства. Заражения этим вирусом человека пока не зарегистрировано.