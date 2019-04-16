Верховный суд утвердил приговор, вынесенный чешскому пенсионеру за терроризм

Пенсионер Яромир Балда проведет в местах лишения свободы четыре года за теракт на железной дороге и угрозы совершения других террористических атак. Верховный суд отклонил апелляцию осужденного и утвердил приговор суда низшей инстанции. Согласно вердикту суда, пенсионер, страдающий расстройством личности, также должен пройти амбулаторно курс психиатрического лечения.

Летом 2017 года семидесятилетний гражданин Чехии сбросил на железнодорожные рельсы два подпиленных дерева, что привело к двум авариям поездов, которые обошлись без человеческих жертв. Яромир Балда, исповедующий националистические взгляды и поддерживающий движение SPD, хотел, чтобы подозрение пало на беженцев из мусульманских стран, вызвав в обществе страх по поводу притока мигрантов. Яромир Балда стал первым гражданином Чехии, осужденным за террористическую деятельность внутри страны.