Архив передач

Верховный суд признал правомерной передачу главного вокзала Праги Управлению железнодорожными путями

Лорета Вашкова
04-10-2019
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Верховный суд ЧР отклонил апелляционную жалобу итальянской компании Grandi Stazioni, поставившей под сомнение правомерность передачи здания главного ж/д вокзала столицы, спроектированного чешским архитектором Йозефом Фантой, Управлению железнодорожными путями Чехии (SŽDC).

В рамках жалобы компания стремилась добиться признания прав прежнего владельца в лице «Чешских железных дорог» (České dráhy) или государства, с которым Grandi Stazioni ранее заключила 30-летний договор об аренде Главного вокзала. Он был расторгнут в октябре 2016 года после неоднократного нарушения итальянской стороной сроков реконструкции станции.

 
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