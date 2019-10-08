Верховный суд подтвердил необоснованность выдачи цистерцианцам лесных угодий

Верховный суд Чехии подтвердил вердикт суда низшей инстанции, согласно которому возвращение 2100 га леса ордену цистерцианцев из монастыря Высшего Брода в рамках Закона о реституции было необоснованным.

Ордену в июле текущего года пришлось вернуть угодья государственному предприятию «Леса ЧР» на основе февральского вердикта Высшего суда. Цистерцианцы ранее заявили, что намерены обжаловать вердикт в Верховном суде, а в случае отклонения жалобы, что и произошло, также в Конституционном суде Чехии.

По более ранним высказываниям представителей монашеского ордена, возвращение угодий притормозит реконструкцию монастыря. Орден может лишиться и части прудов, также полученных в рамках упомянутой реституции.