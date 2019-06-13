Верховный суд отклонил апелляцию Катержины Милеровой, автора книги «Кротик в гостях»

Тимур Кашапов
13-06-2019
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Верховный суд Чехии отклонил апелляцию художницы Катержины Милеровой, которой суды низшей инстанции запретили публиковать книгу «Кротик в гостях» (Krtek na návštěvě). Милерова хотела добиться отмены решения суда, который в сентябре прошлого года признал лицензионный договор, подписанный в 2011 году ею и ее отцом Зденеком, автором легендарного героя чешских мультфильмов Кротика, недействительным, так как в нем не оговорен вопрос о вознаграждении.

Отметим, что споры о наследстве Зденека Миллера ведутся уже долгие годы, так как он оставил после себя сразу несколько завещаний. На данный момент на наследство художника претендуют шесть человек.

 
 
 
 
 
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