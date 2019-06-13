Верховный суд отклонил апелляцию Катержины Милеровой, автора книги «Кротик в гостях»

Верховный суд Чехии отклонил апелляцию художницы Катержины Милеровой, которой суды низшей инстанции запретили публиковать книгу «Кротик в гостях» (Krtek na návštěvě). Милерова хотела добиться отмены решения суда, который в сентябре прошлого года признал лицензионный договор, подписанный в 2011 году ею и ее отцом Зденеком, автором легендарного героя чешских мультфильмов Кротика, недействительным, так как в нем не оговорен вопрос о вознаграждении.

Отметим, что споры о наследстве Зденека Миллера ведутся уже долгие годы, так как он оставил после себя сразу несколько завещаний. На данный момент на наследство художника претендуют шесть человек.