Верховный суд: Цистерцианцам придется вернуть 2000 га леса

Эва Туречкова
25-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешскому ордену цистерцианцев придется вернуть госпредприятию «Леса ЧР» 2000 гектаров леса, полученных в рамках Закона о реституции церковного имущества, конфискованного в Чехии при коммунистическом режиме. Такой вердикт огласил Верховный суд в Праге. Государственная компания «Леса ЧР» изначально отказывалась выдавать угодья, так как указанные лесные участки были конфискованы на основе декретов Бенеша, принятых в ходе и после завершения Второй мировой войны в отношении этнических немцев, венгров, коллаборационистов, проживавших на территории Чехословакии.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 