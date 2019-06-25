Верховный суд: Цистерцианцам придется вернуть 2000 га леса

Чешскому ордену цистерцианцев придется вернуть госпредприятию «Леса ЧР» 2000 гектаров леса, полученных в рамках Закона о реституции церковного имущества, конфискованного в Чехии при коммунистическом режиме. Такой вердикт огласил Верховный суд в Праге. Государственная компания «Леса ЧР» изначально отказывалась выдавать угодья, так как указанные лесные участки были конфискованы на основе декретов Бенеша, принятых в ходе и после завершения Второй мировой войны в отношении этнических немцев, венгров, коллаборационистов, проживавших на территории Чехословакии.