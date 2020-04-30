Верховный суд ЧР рекомендовал рассмотреть жалобу депутата на премьера, назвавшего его «пьяницей» и «вором»

Oкружной суд Прага–запад рассмотрит жалобу председателя парламентской фракции TOP 09 Мирослава Калоусека на премьера Андрея Бабиша в связи с заявлением главы правительства в свой адрес в Нижней палате.

Верховный суд, таким образом, удовлетворил иск Калоусека по прошествии примерно двух лет. Изначально рассмотрение иска было остановлено с тем, что высказываниями премьера должен заняться Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности и иммунитета в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности, а не гражданский суд.

Верховный суд, однако, пришел к мнению, что рассмотрение комитетом и судом не взаимоисключаются. «Граждане Чешской Республики вправе ожидать, что ими избранные государственные деятели будут стремиться публично выступать, соблюдая определенный уровень речевой культуры», считают судьи.

В июле 2018 года на пленарном заседании Нижней палаты А. Бабиш особенно резко реагировал на слова М. Kaлоусека, обвинившего премьера «в лживом принесении клятвы здоровьем своих детей в ходе разъяснений по поводу дела фермы «Гнездо аиста». Напомним, что ферма фигурировала в деле по подозрению в злоупотреблении евродотациями.

Премьер назвал Калоусека «пьяницей» и «завзятым вором». «Не знаю, каков сегодня уровень промилле у пьяницы Калоусека. Ты, завзятый вор, не будешь меня оскорблять и говорить о моих детях», заявил во всеуслышание премьер.

Глава правительства также обвинил Мирослава Калоусека, в прошлом замминистра обороны, в раскрадывании бюджетных средств этого ведомства и смерти солдат из-за приобретения новых парашютов.