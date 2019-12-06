Верховный суд Чехии заступился за студентку в хиджабе

Верховный суд Чехии заступился за пражскую студентку Айан Джамааль Ахмеднур из Сомали, которой школа запретила надевать во время уроков хиджаб - традиционный женский головной платок, прикрывающий также шею и плечи.
Согласно постановлению суда, запрет одеваться в соответствии с нормами ислама во время теоретических занятий был необоснованным. Инцидент произошел в 2013 г. в медицинском училище. «В Чешской Республике необходимо проявлять толерантность к представителям всех религий без исключения, не допускать дискриминации и не отдавать предпочтение какой-либо вере перед остальными», цитирует вердикт суда чешское информационное агентство ЧТК.
Девушка требовала официального принесения извинений и суммы 60 тысяч крон. Суду низшей инстанции, который отклонил жалобу, теперь придется рассмотреть дело повторно.
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