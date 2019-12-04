Верховный прокурор: уголовное преследование чешского премьера будет продолжаться

Верховный прокурор Павел Земан отменил решение о прекращении уголовного преследования по делу о махинациях с евродотациями, касавшегося премьера Андрея Бабиша и члена компании «Гнездо аиста» Яны Майеровой. Уголовное дело было возобновлено и будет передано в Прагу, прокурору Ярославу Шароху. Уголовное преследование членов семьи премьера, однако, будет окончательно прекращено. Об этом Павел Земан сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в среду, 4 декабря.

Ярослав Шарох четыре года назад поддержал данное уголовное разбирательство по делу, одним из фигурантов которого является чешский премьер, однако позже изменил свое мнение. До 2007 года эта фирма входила в холдинг Agrofert, которым владел миллиардер и нынешний глава кабинета министров. Дело было возбуждено против А. Бабиша и других лиц, связанных с фермой «Гнездо аиста», еще в 2017 году.

Городская прокуратура Праги остановила дело против премьера в середине сентября 2019 года. По словам прокурора Ярослава Шароха, осуществляющего высший надзор за соблюдением законодательства, как и выполнением других функций, ему придется заняться дополнением документации, к которому его обяжет Верховный прокурор страны.

"В настоящее время в данной ситуации нет достаточных доказательств ни для обвинения, ни для закрытия дела", информировал Павел Земан. Одновременно Верховный прокурор присовокупил, что он воздерживается от предвосхищения результатов судебного разбирательства, и призвал чтить презумпцию невиновности в отношении А. Бабиша и Я. Майеровой.

Политические оппоненты указывают на то, что премьер, передавший свой холдинг Agrofert трастовым фондам, в действительности продолжает им управлять.