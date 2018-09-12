Верховные представители Чехии подтвердили обоснованность антироссийских санкций

Антон Каймаков
12-09-2018
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«Антироссийские санкции, введенные Европейским союзом после аннексии украинского Крыма и в связи с вооруженным противостоянии в Донбассе, не утратили своего обоснования», – констатировали верховные представители Чешской Республики, собравшиеся в среду в Пражском Граде для обсуждения внешнеполитического курса государства. В совместном заявлении по итогам встречи президент Чехии, премьер, глава Палаты депутатов, а также министры иностранных дел и обороны призвали все участвующие стороны к выполнению мирных договоренностей, подписанных в Минске.

Верховные чешские политики также сошлись во мнении, что тему введенных против Российской Федерации санкций, учитывая их политическую и экономическую эффективность, а также в связи с процедурой их продления, обсудил Европейский совет.

 
 
 
 
 
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