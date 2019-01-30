Верховные политики Чехии: «Брексит» – прискорбное событие

Антон Каймаков
30-01-2019
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Выход Великобритании из Европейского союза, по мнению верховных представителей чешского государства, встретившихся в Пражском Граде с президентом Милошем Земанем, является исключительно прискорбным событием. Как подчеркнул министр иностранных дел Томаш Петршичек, в настоящий момент необходимо искать вариант, который будет для сообщества наименее болезненным.

Участники встречи с президентом, а в их число вошли главы обеих парламентских палат, премьер, а также министры обороны, внутренних и иностранных дел, поддержали план увеличения количества выдаваемых иностранным работников из «безопасных стран» рабочих виз. С этой целью будет также расширен и список приоритетных государств. Это необходимо для решения проблемы нехватки рабочих рук. Во время обсуждения были затронуты также вопросы, касающиеся отношений с Россией, Украиной и Израилем.

 
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