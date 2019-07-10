Верхние строчки рейтинга политических субъектов заняли президент и STAN

Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения, самую высокую оценку граждане страны ставят президенту Милошу Земану и движению «Старосты и независимые» (STAN). В нижней части шкалы оказались компартия и ТОР-09.

При этом рейтинг президента республики по сравнению с прошлым годом несколько снизился, а у «Старост» поднялся. Также улучшилась оценка партии «пиратов», которые оказались на третьем месте среди политических субъектов. Движение ANO спустилось со второго места на четвертое. Далее по шкале популярности следуют председатель Сената Ярослав Кубера, председатель Нижней палаты Радек Вондрачек, правительство страны, премьер-министр Андрей Бабиш, партия гражданских демократов, Нижняя и Верхняя палаты парламента.

Выше среднего уровня респонденты также оценивают движение «Свобода и прямая демократия», партию христианских демократов и социал-демократов.