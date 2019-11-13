Верующие Чехии передали Понтифику статую св. Анежки и 1,2 млн крон для нуждающихся

Представители Чешской католической церкви в сопровождении сотен чешских паломников в среду передали Папе Франциску статую покровительницы Чехии св. Анежки. Понтифик поблагодарил представителей общенациональной процессии на приеме на площади св. Петра за подарок и выступление в ходе торжественной церемонии четырех чешских хоров, в исполнении которых прозвучали духовные песнопения.

Папе Римскому Франциску, который поприветствовал, помимо прочих, кардинала Чехии Доминика Дуку, епископов и делегацию чешских политиков, также было передано 1,2 крон (более 47 тыс. евро) для бедных и нуждающихся. Средства были собраны среди верующих Чехии и Моравии.

В трехдневной процессии в Рим по случаю 30-летия канонизации святой Анежки Чешской с понедельника, 11 ноября, принимает участие свыше 2000 паломников Чехии и Моравии.