Вертолетное шоу Градец Кралове: чешская премьера Bell 47 и выступление чемпиона мира Мартина Шонки

Лорета Вашкова
18-05-2019
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Несколько десятков вертолетов в субботу, 18 мая, будут представлены в г. Градец Кралове на 18-м смотре Helicopter Show. Посетители в рамках авиашоу, дополненного программой по мотокроссу Rally Show, увидят акробатические выступления пилотажной группы и номера спасателей, которые придут на помощь пассажирам канатной дороги.

Главная программа начнется на аэродроме в 13:00. Впервые на аваишоу будут показаны возможности вертолета Bell 47 австрийской компании Flying Bulls, задействованного в сериале M.A.S.H или фильме Thunderball.

Фигуры высочайшего пилотажа продемонстрируют также Петр Копфштейн и действующий чемпион мира Red Bull Air Race Maртин Шонка из Сезимово-Усти.

 
 
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