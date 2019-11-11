Версия смерти Яна Масарика отличается от существующей, утверждают ученые

Чешские ученые Ян Шпичка и Мартин Чермак, которые исследовали обстоятельства смерти бывшего министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика, утверждают, что политик либо не был убит, либо убийство произошло иначе, чем показывают выводы последнего расследования. Именно на основании полученных ими данных прокурор Михал Муравски в конце октября распорядился возобновить расследование смерти Масарика. Управление по документированию и расследованию преступлений коммунизма уже обратилось к ученым с просьбой о сотрудничестве.

Напомним, труп главы МИДа был найден 10 марта 1948 года во дворе под окном ванной комнаты его квартиры. До 1989 года его смерть считалась несчастным случаем, возможно, самоубийством. Дело Масарика повторно расследовалось в начале 2000-х гг., но тогда не был выяснен ни убийца, ни мотив, но вероятность убийства была подтверждена. Согласно последнему заключению Управления по документированию и расследованию преступлений коммунизма, подготовленного в 2003 году, Масарик был убит, но шансов найти преступников нет.