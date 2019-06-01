Вернуть ЕС 450 миллионов крон

Чешская Республика, возможно, будет вынуждена вернуть в бюджет Евросоюза около 450 миллионов крон (17,36 миллионов евро), полученных в качестве субсидий холдингом Agrofert. Это следует из аудиторского отчета Европейской комиссии, согласно которому премьер-министр Андрей Бабиш находится в конфликте интересов: оказывает влияние на компанию и в то же время участвует в распределении средств ЕС, занимая пост премьер-министра.

Полный текст 70-страничного документа был опубликован на основных новостных сайтах Чехии (Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Seznam.cz, Info.cz, Deník N), часть его — на сайте Чешского радио. Чешская сторона имеет право прокомментировать документ, в результате чего комиссия может соответствующим образом скорректировать его.

В пятницу газета Hospodářské noviny и информационный портал Neovlivní.cz сообщили об отчете Европейской комиссии, согласно которому премьер-министр Чехии находится в конфликте интересов. Однако в ответ на это заявление Андрей Бабиш, выступая в Парламенте, подчеркнул, что он не нарушал никаких законов и Чешская Республика ничего возвращать не будет. Оппозиция попросила правительство добиться возвращения субсидии, полученной компанией Agrofert. В субботу, 1 июня, премьер в своем заявлении назвал отчет Европейской комиссии «нестандартным».