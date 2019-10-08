Вера Йоурова заручилась поддержкой большинства фракций Европарламента

Будущий зампредседателя Европейской комиссии от Чехии Вера Йоурова в четверг в Брюсселе получила поддержку представителей большинства политических фракций Европарламента. Йорова в ходе своего выступления перед депутатами из профильных комитетов подтвердила, что намерена следить за соблюдением законности во всех членских государствах Евросоюза, а также взяться за борьбу с дезинформацией и распространением фейковых новостей. Далее чешский представитель будет выступать в роли гаранта свободы СМИ и свободы слова в Европе.