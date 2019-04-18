Вера Йоурова вошла в список самых влиятельных людей мира

Тимур Кашапов
18-04-2019
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Журнал Time опубликовал традиционный рейтинг самых влиятельных людей мира. Рейтинг состоит из нескольких категорий: новаторы, артисты, лидеры, иконы и титаны. В каждой категории представлены люди из разных сфер деятельности.

Впервые за несколько лет в список включен представитель Чехии – европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Жана-Клода Юнкера Вера Йоурова, которая была включена в категорию «титаны» наряду с футболистом Мохаммедом Салахом, баскетболистом Леброном Джеймсом, основателем Facebook Марком Цукербергом, главой ФРС США Джеромом Пауэлл и др.

Как заявила Йоурова, включение в список Time – это дань уважения не только ей, но и ее команде, а также признание растущего влияния Европейского Союза на происходящее в цифровом мире.

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