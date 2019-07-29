Вера Йоурова – единственный кандидат на пост еврокомиссара от Чехии

Антон Каймаков
29-07-2019
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Согласно заявлению премьера Андрея Бабиша, сделанному перед отлетом в Брюссель, единственным кандидатом на пост европейского комиссара от Чехии является Вера Йоурова, которая занимала эту позицию последних 5 лет. О кандидатуре Йоуровой Андрей Бабиш намерен лично говорить с новой избранной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которая с 1 ноября сменит завершающего свою деятельность Жан-Клода Юнкера.

В этот раз, как надеется чешский премьер, Вера Йоурова, до сих пор занимавшаяся в Еврокомиссии юстицией, защитой прав потребителей и равноправием мужчин и женщин, могла бы получить одно из экономических портфолио.

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