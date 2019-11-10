Великобритания будет ликвидировать пластмассовый мусор по чешской технологии

Стартап Pol Oil чешский компании Active Development Investments (ADI) получил разрешение на строительство в Великобритании, в Норфолке, первых четырех установок на ликвидацию пластикового мусора. Технология Optimus, использующая термическую деполимеризацию, разрабатывавшаяся в течение 9 лет, позволяет перерабатывать пластик в техническое масло, которое далее будет использоваться нефтеперерабатывающими комбинатами. Об этом СМИ сообщил Мартин Годан из ADI.

В течение двух лет компания планирует построить в Великобритании 70 подобных установок, которые ежедневно будут перерабатывать до 70 тонн пластмассового мусора и получать из него до 70 тысяч литров технического масла. По чешской технологии в Великобритании планируют в первую очередь ликвидировать одноразовую тару – стаканчики для напитков и йогуртов, пластмассовые флаконы от шампуней, полиэтиленовые пакеты и так далее.